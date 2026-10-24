Altro che sconfitti in partenza, c’è da vincere a San Siro. Un film che abbiamo già visto (e rivisto)

Prima di giocarla, un po' tutti danno la Fiorentina già battuta contro l'Inter. Sarebbe la terza sconfitta di fila, lo diciamo soltanto così, per parlare di numeri. Nello spogliatoio, invece, l'aria deve essere esattamente opposta. Perché questa Fiorentina firmata Vanoli ha fatto vedere, soprattutto con le grandi squadre, un bell'atteggiamento. E il calcio è un ‘animale’ strano, può sempre accadere di tutto.

Roba oscena

I viola hanno bisogno, anche per il morale, di trovare un'impresa per dimenticare le sconfitte contro Genoa e Como, che non possono non far male. Anche perché, lo ripetiamo, tre sconfitte consecutive riconsegnerebbero nuovamente Vanoli e la squadra alla crisi, forse anche all'ultimo posto in classifica. Roba da brividi, roba oscena dopo i soldi spesi la scorsa estate.

Insomma, c'è da svegliarsi in fretta e riprendere da qualche parte (San Siro appunto) i punti regalati per strada, che sono già tanti, anzi troppi. Anche perché poi il calendario viola, nelle tre partite successive, dice Atalanta, Sassuolo e Juventus: non proprio tre sfide in discesa.

La Fiorentina si gioca tanto

Insomma, in un mese la Fiorentina si gioca tanto. Quantomeno la possibilità, rispetto alla scorsa stagione, di tornare in lotta per qualcosa che non sia soltanto la 'solita' sofferta salvezza della quale al momento ci rifiutiamo di parlare. Diciamoci la verità, sperando che vada esattamente al contrario, se la Fiorentina dovesse toppare queste partite da qui all'8 novembre (ci sarà anche il turno infrasettimanale di mercoledì) si tornerebbe inevitabilmente a parlare di un cambio di allenatore. L'ennesimo.

Cosa ne pensi Fabio?

Sicuri che non andrà così, anzi diciamo speranzosi vista la storia recente, consigliamo vivamente di preparare la sfida contro l'Inter come una finale. Perché nonostante il gioco migliore, la sensazione di avere in mano una Fiorentina più forte, la classifica fa piangere. E domenica sera potrebbe farlo ancora di più. Cambiano gli interpreti ma il film rimane identico. E intanto una domanda aleggia nell'aria: Paratici, dove sei e cosa ne pensi? Ci piacerebbe, semplicemente, capire qualcosa in più. Chiediamo troppo?