Sabiri è convinto: "Felice di far parte di questa squadra" - FOTO

Nel ritiro della Fiorentina, in queste prime due settimane, si sono visti anche tanti esuberi e giocatori tornati dalle loro esperienze in prestito. Tra questi, c'è anche Abdelhamid Sabiri, che è tornato in campo negli ultimi giorni assieme al resto della squadra. Ma non solo: a Grosseto è riuscito a giocare anche uno spezzone di partita.

Così il marocchino ha commentato su Instagram: “Felice di far parte di questa squadra”. Ecco la foto: