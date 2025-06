La piazza Stefano Pioli la conosce bene, sia da giocatore che da allenatore, ma per inaugurare il suo terzo ciclo a Firenze il tecnico ha fatto subito presente l'esigenza di inserire una figura nuova, mai prevista dalla struttura dirigenziale costruita da Commisso. Un tramite tra squadra e dirigenza, il cosiddetto Club Manager: argomento su cui la Fiorentina non ha chiuso la porta ma di cui si sta discutendo. In particolare anche in relazione al nome, che secondo il Corriere dello Sport-Stadio potrebbe essere un ex compagno del Pioli calciatore viola: Alberto Di Chiara.

Un passato ma soprattutto un presente a Firenze per lui e un rapporto coltivato negli anni con Pioli. Si tratterebbe di un rientro dopo anni ai margini, con una breve esperienza da dirigente solo ai tempi del Perugia di Gaucci.