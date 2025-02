Viali: "La rosa della Fiorentina ha tanta qualità. L'aver avviato un nuovo ciclo con Palladino ha prodotto tanti alti e bassi"

“Fiorentina-Lecce? A questo confronto mi legano tanti ricordi. Nel 1997/1998, alla mia prima stagione in A, con il Lecce, al “Franchi” fui espulso al 36’ per fallo da ultimo uomo su Batistuta. Perdevamo 1-0. Lasciai la squadra in dieci e subimmo un pesantissimo 5-0. Nel 2004/2005, invece, ero in viola. Stavamo attraversando un momento delicato, mentre l’undici giallorosso diretto da Zeman stava vivendo un periodo eccellente, ma ci imponemmo noi per 4-0, dando una svolta al nostro cammino”. Il racconto è quello fatto da William Viali ex giocatore di queste due squadre, ora allenatore della Reggiana, a La Gazzetta del Mezzogiorno.

Viali ha poi detto: “La squadra gigliata ha iniziato il torneo con qualche difficoltà. In seguito ha inanellato una lunga striscia di successi ed ha scalato diverse posizioni in classifica. Da alcune giornate ha frenato. La rosa ha tanta qualità, ma quella in corso è una stagione nella quale è stato avviato un nuovo ciclo con Palladino, dopo quello vissuto con Italiano. Penso che taluni alti e bassi si spieghino così".

E inoltre: “La sfida di venerdì sarà complicata per entrambe le contendenti. I padroni di casa sono chiamati a vincere dopo tre sconfitte consecutive, ma gli ospiti vorranno riprendere il cammino dopo essere caduti al cospetto dell’Udinese, in casa. Mi aspetto una partita tirata. I viola ci proveranno. Giampaolo preparerà una gara nella quale concedere poco, ma anche coraggiosa, con l’intento di cercare di esaltare le caratteristiche del proprio collettivo”.