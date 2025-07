Sulle colonne dell’edizione odierna de La Stampa è apparsa una lunga intervento al presidente del Como Mirwan Suwarso. Il numero uno dei lariani, dopo il mercato faraonico fatto finora, ha fatto luce sugli obbiettivi del club, oltre che a commentare le suggestioni riguardanti un possibile trasferimento in riva al lago di Lionel Messi.

”100 milioni investiti sono tanti? Non se si guarda al lungo termine. Abbiamo acquistato molti giovani. L’idea è aprire un ciclo e intanto valorizzarli. Il nostro obiettivo è diventare una società redditizia e una destinazione per il turismo calcistico, ma per fare ciò dobbiamo creare una squadra eccitante che cresca con calma. E che sia anche in grado di autofinanziarsi".

“Non abbiamo l'ossessione della Champions League, ma vogliamo seguire gli esempi di Atalanta e Bologna”

Ha anche aggiunto: ”Obiettivo Champions League? Nessuna ossessione, vogliamo che sia un processo naturale. L’Atalanta e il Bologna sono un esempio: alla lunga ridurremo i nostri investimenti, facendo ila modo che sia un progetto sostenibile. Chi sono le favorite? Napoli, Roma ed Inter. In Italia avete tre campionati: le sei più forti, quelle di metà classifica e chi sta in fondo”.

“Cesc Fabregas è un grande allenatore, ha definito la nostra identità”

Ha parlato anche del rapporto con il suo allenatore: “La mia relazione con Cesc è ottima, abbiamo creduto da subito nella sua visione, è un grande allenatore.Gli abbiamo chiesto di migliorarci non solo sul campo ma anche sulla mentalità. Ci ha aiutato a definire la nostra identità. A giugno non ci sono stati incontri, ma tante voci di cui abbiamo riso. Ha parlato con altre squadre, ma solo per routine”.

“Faremo di tutto per trattenere Nico Paz. Messi? Sarebbe bello venisse qui”

Ha poi concluso parlando di Nico Paz e della suggestione Messi: “Per lo spagnolo stiamo avendo colloqui continui con il Real Madrid per trattenerlo ancora qui. Gli incontri avuti fin qui sono stati positivi, ci vorrà tempo. Non ne ero al corrente, era ospite della moglie di Fabregas. Sarebbe un sogno se venisse qui, ma perché dovrebbe lasciare tutti quei soldi? Non abbiamo avuto nessun contatto con lui".