A Radio Bruno ha parlato l’ex difensore viola Alberto Malusci, che si è espresso su vari argomenti dell’attualità di casa Fiorentina

‘Meglio Sohm di Kessie, il vice Dodô non va preso perchè…’

“Fortini è già pronto per giocare con la Fiorentina e non lo manderei ancora in prestito. È un giocatore duttile che può ricoprire più posizioni sull’esterno, lo vedo bene come vice Dodô e non andrei a spendere i soldi, la Fiorentina il vice ce l’ha in casa. Alla squadra manca un centrocampista muscolare, sembra che senza Kessiè la Fiorentina non possa giocare… a me piace tantissimo, l’ho apprezzato tantissimo al Milan, ma i suoi ultimi tre anni? Guadagna poi tantissimi soldi, sceglierebbe di decurtarsi l’ingaggio? Sohm invece è un 2001, a Parma ha fatto bene e c’è la possibilità di lavorarci per tanti anni, fa le due fasi, ha struttura, io preferisco il giocatore”.

‘Se Beltran partisse nessuno piangerebbe’

“Mi dispiace per Sottil, ha qualità importanti e gli era sempre mancata solo l’ultima scelta dopo i suoi strappi. Il modulo scelto da Pioli non è però adatto alle sue caratteristiche, è un calciatore da 4-3-3 o 4-2-3-1, non da 3-5-2. La reazione di Grosseto, poi, sicuramente non è piaciuta. Beltran? In questi anni ci ha fatto vedere che è difficile da collocare tatticamente, e quando spendi tanto per un calciatore ti aspetti altro. Un attaccante deve portare i gol, se partisse nessuno si metterebbe a piangere”.