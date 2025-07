Tre nuovi acquisti per le giovanili viola, fra cui il figlio di Floro Flores. Il comunicato

Tramite i propri canali la Fiorentina ufficializza l'acquisto di tre rinforzi per le sue squadre giovanili. Di seguito, il comunicato del club viola:

“ACF Fiorentina comunica di aver formalizzato gli accordi con i seguenti tre giovani calciatori che entreranno a far parte del proprio Settore Giovanile: Leonardo Clarizia, attaccante classe 2009, ha sottoscritto un contratto di apprendistato della durata di 3 anni. Paolo Paris, difensore classe 2010, ha sottoscritto un tesseramento annuale con prestazione volontaria, comprensivo di diritto di opzione per un successivo contratto di apprendistato della durata di 3 anni. Armando Floro Flores, esterno sinistro classe 2011, ha sottoscritto un tesseramento biennale con prestazione volontaria, comprensivo di diritto di opzione per un successivo contratto di apprendistato della durata di 3 anni”: