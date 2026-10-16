Bucchioni: "Dodô è in rosa, perchè non usarlo? Passerei al centrocampo a rombo e proverei Mastantuono attaccante"

Il noto giornalista Enzo Bucchioni ha parlato dell'imminente sfida della Fiorentina contro il Como. Durante il Pentasport di Radio Bruno, il giornalista ha provato a mettere in campo un “suo” undici titolare per la partita di domenica.

La difesa

“Ranieri ha fatto una partita inguardabile a Genova - ha detto Bucchioni - però non puoi farlo fuori perché non hai alternative, quindi continuerà con la coppia vista finora e, probabilmente, con Viery terzino. Il problema può essere che il Como svaria molto e il brasiliano sulla sinistra potrebbe andare in difficoltà. Io metterei Jimenez a sinistra, che lo avevo visto bene al Milan, e Dodô a destra. E' in rosa, perché non usarlo?”

Alternative

Il giornalista ha poi ipotizzato una variazione davanti: “Se Vanoli volesse provare a cambiare qualcosa potrebbe provare a mettere un rombo a centrocampo per cercare di compattare di più con Mastantuono e Pellegrino davanti per cercare di avere delle certezze che in questo momento non ci sono”