Dodô fa gola a sempre più squadre. Un club di Premier League torna sulle tracce del brasiliano

Il futuro di Dodô torna a essere un tema di mercato. Secondo quanto riportato da Football Insider, il terzino brasiliano sarebbe ancora nel mirino di un club che lo ha cercato a lungo durante la scorsa estate.

Svincolo imminente

Il brasiliano ha il contratto in scadenza nel giugno 2027 e l'ipotesi addio a parametro zero si fa sempre più concreta. La Fiorentina, dal canto suo, vorrebbe provare a cedere il terzino a gennaio, ma l'intenzione del giocatore è quella di aspettare la scadenza per decidere più liberamente quale sia l'opzione migliore per lui.

Interesse dall'Inghilterra

Secondo il portale britannico, il Nottingham Forest sarebbe ancora sulle tracce del brasiliano dopo aver cercato di ingaggiarlo nel corso del mercato estivo. Il club inglese devo però battere la concorrenza di diverse squadre che hanno mostrato interesse per il giocatore, tra le quali anche Napoli e Barcellona.