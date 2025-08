Pisacane: "Sebastiano Esposito al Cagliari? Dobbiamo individuare i profili giusti, manca ancora molto"

L'attaccante Sebastiano Esposito, per settimane in trattativa con la Fiorentina, sarebbe in procinto di passare dall'Inter al Cagliari. Il club sardo è vicino a chiudere per il classe 2002; ne risponde anche il tecnico rossoblù Fabio Pisacane, anche se usa molta prudenza a Sky Sport: “Su questi argomenti, in primis, deve rispondere il direttore Angelozzi. Cerchiamo di individuare i profili giusti”.

E aggiunge: “Il mercato si muove in modo dinamico, non dobbiamo assolutamente essere frenetici nel cercare di puntellare la rosa a tutti i costi. Dobbiamo solo acquistare le cose giuste. Ma manca ancora tanto alla fine del mercato”.