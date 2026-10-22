Dodô può tornare titolare a San Siro: Jimenez a sinistra?

La Fiorentina si prepara alla trasferta di San Siro contro l’Inter e Paolo Vanoli sta valutando possibili novità nella formazione titolare. Secondo quanto riportato da Radio Bruno, tra le ipotesi al vaglio del tecnico viola ci sarebbe il ritorno dal primo minuto di Dodô sulla corsia destra, con Alex Jimenez che potrebbe essere spostato sulla fascia opposta. Una soluzione che permetterebbe di ridisegnare le corsie esterne in vista di una sfida particolarmente impegnativa.

Dodô scalpita: Vanoli valuta il brasiliano dal primo minuto

Dopo essere rimasto ai margini delle scelte nelle scorse settimane, Dodô sta provando a riconquistare spazio. Il brasiliano è tornato a mettere minuti nelle gambe entrando nelle ultime partite contro Genoa e Como, e ora potrebbe avere una nuova occasione dal primo minuto proprio contro l’Inter. Vanoli starebbe valutando con attenzione le alternative a disposizione, anche alla luce delle difficoltà emerse nella fase difensiva. La possibilità di affidarsi all’esperienza e alla spinta del brasiliano sulla destra rappresenta una delle soluzioni prese in considerazione per affrontare la squadra nerazzurra.

Jimenez a sinistra: l’ipotesi per la sfida contro l’Inter

L’eventuale ritorno di Dodô sulla corsia destra aprirebbe le porte a un cambio di posizione per Jimenez. L’ex Milan potrebbe infatti essere impiegato sulla fascia sinistra, ruolo che ha già ricoperto in passato. Si tratta, al momento, di un’ipotesi al vaglio dello staff viola e non di una scelta definitiva. Vanoli dovrà valutare le condizioni dei giocatori e le caratteristiche dell’avversario prima di sciogliere gli ultimi dubbi. La sfida di San Siro potrebbe così rappresentare un’occasione importante per Dodô, deciso a ritagliarsi nuovamente un ruolo centrale nella Fiorentina.