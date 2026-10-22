Il clamoroso ritorno di Dodô a San Siro? Ma intanto resta l'attenzione del Napoli
Una trasferta che richiederà attenzione e continuità, senza partenze a vuoto o cali improvvisi. La Fiorentina prepara la sfida di San Siro contro l’Inter e, secondo La Gazzetta dello Sport, tra i candidati a ritrovare un posto dall’inizio c’è Dodô.
Il brasiliano non disputa una partita intera dalla pesante sconfitta di Roma alla prima giornata, quando sulla panchina viola sedeva ancora Fabio Grosso. Con Paolo Vanoli il suo impiego è stato finora limitato: dieci minuti contro il Genoa e ventuno nella gara con il Como.
Esperienza
Adesso, però, la sua esperienza potrebbe rappresentare una risorsa preziosa. La Fiorentina continua a soffrire sul piano della tenuta emotiva, accusando troppo gli episodi sfavorevoli: saper interpretare e gestire i diversi momenti della partita sarà fondamentale contro l’Inter.
Mercato
Sul futuro di Dodô resta intanto l’attenzione del Napoli in vista del mercato di gennaio. Prima delle valutazioni sul mercato, però, c’è un presente nel quale il terzino può tornare utile a Vanoli, a partire da una delle trasferte più impegnative della stagione.