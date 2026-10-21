Un rinnovo improbabile. Il gennaio che diventa decisivo per Dodô

Dodô cerca di ritrovare continuità e incisività nella Fiorentina, ma sul suo futuro pesa anche una situazione contrattuale ancora irrisolta. Come scrive La Nazione, il brasiliano resta legato al club viola fino a giugno 2027 e, dopo mesi di trattative senza risultati, il rinnovo appare ormai improbabile.

Uno scenario che rende gennaio un passaggio cruciale: il mercato invernale rappresenterà infatti l’ultima occasione per la Fiorentina di ottenere un incasso dalla sua eventuale cessione. La vicinanza della scadenza, però, riduce inevitabilmente il potere contrattuale della società e la possibilità di ricavare una cifra significativa.

L’alternativa sarebbe proseguire insieme fino al termine della stagione, con il rischio concreto di salutare il giocatore a parametro zero.

Nel frattempo, resta il campo. Dodô è a disposizione di Paolo Vanoli e cerca di offrire il proprio contributo in una fase delicata per la squadra. Il rilancio personale e le esigenze della Fiorentina si intrecciano, mentre si avvicina una scelta destinata a chiarire il futuro del terzino.