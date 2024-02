De Laurentiis duro con la Lega: "Vogliono copiare l'NBA, ma non c'è una logica. Campionato non competitivo per tutti"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, nel corso di una conferenza stampa, ha trattato vari temi tra cui quello molto discusso dei diritti tv della Serie A: “Li abbiamo svenduti a Sky e DAZN per i prossimi cinque anni. La Lega è inesistente, non è strutturata come dovrebbe esserlo un'impresa. Il problema non è quante squadre ci siano in Serie A, ma quali squadre. Il campionato non è competitivo per tutti e questo è un dato di fatto”.

“Vogliamo copiare l'NBA, ma…”

De Laurentiis ha poi aggiunto: “La democraticità esiste solo quando fa comodo. I vertici della Serie A vogliono copiare l'NBA, ma lì nessuno retrocede e tutti possono crescere e arrivare ad alti livelli. Da qualche anno ci sono le cinque sostituzioni, io è una vita che parlo di introdurre le espulsioni a tempo, ma tanto non c'è logica in quello che fanno”.