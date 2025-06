A Radiosei ha parlato il giornalista de La Repubblica Giulio Cardone, spiegando un retroscena che riguarda Maurizio Sarri e la Fiorentina che avrebbe del clamoroso. La società viola avrebbe provato a portarlo a Firenze poco prima della sua ufficialità come nuovo tecnico della Lazio. Queste le parole di Cardone:

"Non è vero che Sarri non aveva alternative, la Lazio ha anche anticipato le tempistiche perché i dirigenti della Fiorentina si sono fatti avanti nella notte, dopo il colloquio positivo tra il tecnico e Fabiani che si è tenuto in Toscana. Sono state ore convulse".