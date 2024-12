Sebastiano Desplanches, portiere del Palermo e della Nazionale under 21, dove gioca con Edoardo Bove, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Cronache di spogliatoio’, esprimendo vicinanza al compagno in Azzurro:

“Ho scritto subito a Kayode…”

“Edoardo è un mio amico, mio compagno in Under 21. Ieri pomeriggio stavo guardando la partita, sono rimasto di stucco, non ci stavo credendo. La prima cosa che ho fatto è stata scrivere a Kayode, che gioca con noi in Nazionale e con lui alla Fiorentina”.

“Tutta l'Under 21 si è preoccupata”

“Appena ha potuto ci ha tranquillizzati, ci ha detto che comunque respirava e che lo avevano messo in coma farmacologico. Stamattina ci ha aggiornato, dicendoci che si era svegliato. È uno dei più esperti e grandi in Under 21, un ragazzo d’oro perché non dice mai una parola fuori posto e aiuta sempre tutti. Mi dispiace veramente tanto. La notizia che sta meglio ci ha veramente dato un sospiro di sollievi, tutta l’Under 21 in chat era preoccupata e parlava con Kayode, chiedendo continuamente informazioni”.

“Gli vogliamo bene, lo abbraccio e lo aspetto in campo. Fa veramente dispiacere vedere un ragazzo di 22 anni passare queste cose”.