Il giornalista di Sky e tifoso viola Marco Bucciantini ha parlato a Radio Sportiva spaziando a 360 gradi sulla situazione di casa Fiorentina e sulle mosse già compiute e da compiere da parte della dirigenza viola.

‘Non credo che lo scorso anno la Fiorentina potesse fare di più’

“La cosa più importante era confermare i migliori della passata stagione e non sempre succede, spesso c’era stato un sacrificio vedi Nico Gonzalez l’anno scorso. Si è data una nuova possibilità a Gudmundsson, con un nuovo allenatore ed un diverso modo di stare in campo. Non credo che la Fiorentina lo scorso anno potesse fare di più, credo che abbia fatto un gran punteggio in campionato, ci è però arrivata con un modo di interpretare le partite che a volte ha lasciato insoddisfatti i tifosi, ma che ha premiato la Fiorentina contro le grandi squadre. La Fiorentina ha fatto un filotto di vittorie contro Inter, Juventus, Milan, Roma, Lazio, Atalanta, tutte battute tranne il Napoli. Poi però sono mancati punti con le squadre sotto e questo è pesato sulla narrazione, tuttavia 65 punti negli ultimi anni hanno rappresentato il massimo e sono un punto di partenza”.

‘Brava la Fiorentina a prendere un calciatore per reparto’

“Il mercato credo si faccia in tre atti; la dirigenza è stata brava a confermare i migliori e prendere subito tre calciatori per reparto che migliorano la squadra. Viti è un difensore pulito, ordinato e che può permettere di difendere a tutto campo sull’uomo. Fazzini è un giocatore forte, emergente, ha qualità di inserimento, gol, tecnica, preso prima che esplodesse ancora di più e poter finire fuori dalla portata della Fiorentina. Infine, se Dzeko può essere utilizzato per quanto può dare, è un grande acquisto. Il bosniaco porta mentalità, duttilità, fa giocare bene i compagni e mette storia recente di livello nello spogliatoio viola. Il secondo passo è quello delle cessioni da fare, di calciatori che non rientrano più nell’organico, quindi finire il mercato”.

“C’è l’esigenza di un centrocampista, l’acquisto con cui la Fiorentina concluderebbe la sua dichiarazione d’intenti, che Pioli ha già comunicato in conferenza stampa, col riferimento ad Allegri e alla corsa Champions. L’ultimo tempo del mercato viola dovrà confermare questa ambizione. Pioli stesso è un acquisto determinante, un allenatore che torna a Firenze dopo esperienze che lo hanno elevato e gratificato. Ora tutti sanno che è un grande allenatore e quando torni con questo status in un posto, è più facile farsi seguire”.