Dodô tra i nomi sul taccuino del Napoli, ma per il momento non si è andati oltre i sondaggi con la Fiorentina

Il nome di Dodô è uno dei più caldi in casa Fiorentina. Il terzino brasiliano è da tempo in trattativa con la società viola per il rinnovo di contratto, ma i colloqui per il momento non hanno portato a nulla e il mercato estivo intorno a lui va tenuto d'occhio, nonostante l'accordo con la Fiorentina scadrà nel 2027.

Secondo quanto riferisce Radio Marte, il Napoli starebbe pensando al brasiliano viola viste le difficoltà ad arrivare a Raoul Bellanova dell'Atalanta, al momento incedibile per la Dea. Per adesso, la società partenopea si sarebbe limitata a un sondaggio, ma il nome di Dodô è sul taccuino dei campioni d'Italia.