L'ex centrocampista viola Borja Valero ha parlato a Radio Bruno esprimendosi sulla Fiorentina a 360 gradi, spaziando da tematiche tattiche a molto altro.

‘Pioli non pensa ad un solo tipo di gioco, ma io prediligo la qualità’

“Che tipo di centrocampista serve alla Fiorentina? Ci sono tantissime opzioni, Pioli non è uno che pensa solo ad un tipo di gioco, ma può cambiare forma al centrocampo passando da due a tre uomini. Prediligo sempre la qualità alla quantità, i calciatori che sappiano tenere il pallone e guidare il centrocampo. Fagioli è un giocatore intelligente e può certamente abbassarsi per palleggiare ma anche far male più avanti. Ha le caratteristiche per guidare il centrocampo, spero sia libero di mente dopo le sue difficoltà, per poter crescere ancora”.

‘Se Kean vuole fare carriera deve adattarsi a tutto’

“Kean con meno campo a disposizione? Un attaccante come lui, se vuole fare carriera, deve adattarsi a tutto. Se arriverà un top club, le grandi squadre giocano negli ultimi 30 metri e deve avere la capacità di giocare anche in spazi più stretti. Penso sia molto più complesso trovarsi da solo contro 2-3 centrali come lo scorso anno, in cui ha dimostrato di sapersela cavare alla grande. Con più compagni intorno e più palloni vicino alla porta penso possa far molto bene. È in fiducia, può fare davvero la differenza e mi auguro che sia carico come lo scorso anno”.

“Mantenere i migliori e acquistare altri elementi di qualità è la base per salire di livello. Sembrava che dovessero uscire tanti giocatori importanti alla fine della scorsa stagione, invece sono tutti qua, anche coloro che erano in bilico. Ho visto un bel clima agli allenamenti e sono fiducioso. De Gea, Kean più gli altri in rosa danno una prospettiva molto positiva. Vedo invece delle perplessità al momento nelle squadre che dovrebbero essere più avanti della Fiorentina”.