Ecco cosa mancava per il passaggio definitivo di Ghilardi alla Roma. E la Fiorentina ringrazia

La Roma è pronta a chiudere per un giocatore seguito anche dalla Fiorentina. Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, scrive sul proprio sito che almeno un paio di milioni in più rispetto ai 10 milioni che la Roma aveva offerto al Verona per il difensore centrale Daniele Ghilardi verranno versati sul piatto del club scaligero.

Ghilardi, è fatta con la Roma

E' questa la chiave per sbloccare l’operazione considerato che l’Hellas dovrà versare il 50 per cento alla Fiorentina nel rispetto di vecchi accordi. La Roma ha migliorato l’offerta, adesso siamo in attesa dei passaggi burocratici che porteranno a visite e firma. In pratica, si tratta di una cessione per il club di Commisso, che potrà reinvestire quei soldi sul mercato per ulteriori acquisti.