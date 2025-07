Una squadra inglese prova a inserirsi nella corsa per Kessié, ma la principale volontà dell'ex Milan è chiara

Il nome di Franck Kessié è finito nel mirino di diverse squadre, con il suo contratto in scadenza il prossimo anno con l'Al-Ahli e con poche speranze di essere rinnovato.

Una nuova concorrente oltremanica

La Fiorentina lo segue con interesse da tempo, vista anche la passata avventura al Milan insieme a Stefano Pioli. Nelle ultime ore, però, si sarebbe inserito nella corsa al giocatore anche il Leeds, squadra di Premier League che avrebbe presentato un'offerta al club arabo.

L'ostacolo principale e la volontà del giocatore

Come riporta il portale sportivo arabo arriydiyah.com, anche la Fiorentina avrebbe avanzato una proposta all'Al-Ahli, con gli arabi che sono aperti a trattare. L'ostacolo principale per tutte le pretendenti però, al momento rimane lo stipendio da 14 milioni che percepisce il giocatore. La volontà principale di Kessié sembra quella del ritorno in Serie A.