La Procura di Firenze ha aperto un fascicolo, senza indagati, per omicidio colposo a seguito della morte dell'ex difensore della Fiorentina, Celeste Pin, trovato senza vita martedì nella sua abitazione di Careggi. Un atto d'ufficio, disposto dalla pm Silvia Zannini, per fugare completamente i (pochi) dubbi sulle cause del decesso. Suicidio è sembrato fin da subito e alla fine delle indagini dovrebbe essere confermato, anche perché la casa era in ordine quando sono entrati i medici del 118 e gli agenti della squadra mobile e non ci sono segni di infrazione.

La spiegazione

“Le attività investigative sono attualmente in corso al fine di accertare le circostanze dell'accaduto” ha spiegato il procuratore aggiunto facente funzioni Giancarlo Dominijanni.

Lutto al braccio

Intanto stasera la squadra viola che giocherà l’amichevole contro il Grosseto in Maremma, scenderà in campo con il lutto al braccio e, quasi certamente verrà osservato un minuto di silenzio per onorare la memoria dell'ex difensore.