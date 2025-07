Sulle pagine de La Nazione ci sono delle novità per quanto riguarda le esequie di Celeste Pin, ex giocatore della Fiorentina scomparso nei giorni scorsi e molto amato dai tifosi. Dopo la restituzione della salma da parte della procura il funerale potrebbe svolgersi entro la settimana e si prevede che si tengano nella basilica di Santa Croce, un luogo simbolico della città che aveva già ospitato quello del Capitano viola Davide Astori.

L'impegno sociale del compianto ex giocatore viola

Oltre alla sua carriera sportiva, Pin era noto per il suo impegno sociale e per la sua umanità. Era molto attivo con l'associazione “Banda Albereta” di Campi Bisenzio, dove seguiva iniziative solidali e aveva instaurato un legame speciale con Jo, una bambina protagonista di diversi progetti benefici. "Hai mantenuto ogni promessa, faremo in modo che i tuoi sogni per lei si realizzino", ha dichiarato Barbara Benassai dell’associazione.

L'autopsia potrebbe essere svolta nei prossimi due giorni

Nel frattempo, sul piano giudiziario, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, e l'ex moglie di Pin, Elena Fabbri, ha inviato una mail alla procura chiedendo di valutare l’ipotesi di omicidio e annunciando un esposto.

Secondo il Corriere Fiorentino l'autopsia sulla salma dell'ex difensore viola dovrebbe essere eseguita tra domani e martedì, ma non sono stati trovati né un testamento né un biglietto nella sua casa.