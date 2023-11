Cinquecentomila euro a tiro: Caro Jovic, tu sì che costi tanto

Caro, carissimo Luka Jovic. Nel Milan che sarà senza Olivier Giroud per le prossime due partite, dovrebbe toccare al serbo, ex Fiorentina, sostituirlo. E tra l'altro, la prossima giornata di campionato ci sarà proprio la sfida tra rossoneri e viola.

Due tiri

Su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola emergono una serie di dati che fanno trasparire il contributo tecnico decisamente modesto offerto dallo stesso Jovic: sette partite, di cui due da titolare, nell’ultima sostituito all’intervallo. Nessun gol, nessun assist, nessuna presenza in Champions. Nei 223’ minuti in campo i due tiri verso la porta avversaria, nemmeno nello specchio, sono ciò che più si avvicina al pericolo creato.

…al modico prezzo di 500 mila euro

E la società fa i conti: Jovic ha uno stipendio di 2,6 milioni, 217 mila euro al mese. Nei cinque mesi stagionali (due da partente in viola, quasi tre a Milano) ai suoi club è costato circa un milione. In base al contributo offerto, ognuno dei due tiri è stato pagato cinquecentomila euro. Minima spesa sul cartellino (a costo zero dalla Fiorentina), ma non massima resa.