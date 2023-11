Manuele Baiocchini, giornalista di Sky, durante collegamento ha parlato delle possibili chances da titolare dell'ex viola Luka Jovic in vista Milan-Fiorentina.

Ecco le sue parole: “Occasione per Jovic contro la Fiorentina? Deve esserlo. Deve battere un colpo perché è stato finora la grande delusione del mercato del Milan, ci si aspettava qualcosa in più. Ha giocato 7 partite quest’anno, solo 2 da titolare. Non ha fatto gol, non ha fatto assist: se vuole rimanere nel Milan credo che debba cambiare marcia. Il fatto che non ci sia Giroud lo obbliga a cercare di convincere Pioli ad utilizzarlo con più continuità”.

Infine: “Giocherà contro la Fiorentina, la sua ex squadra. Magari cercherà di fare qualcosa in più dato che è andato via col dente avvelenato. Non ha il posto assicurato, dovrà convincere Pioli ad affidarsi a lui e non a Okafor”.