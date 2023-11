Il giornalista de La Nazione Benedetto Ferrara ha parlato a Radio Bruno concentrandosi su tante tematiche centrali di casa Fiorentina durante la sosta nazionali.

Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: "La Fiorentina è arrivata alla sosta nazionali con una vittoria che rende questa noia più piacevole. Al rientro servirà capire se il successo ha tolto di dosso o meno le incertezze della squadra. Mercato? Non credo che la Fiorentina si priverà di pezzi pregiati come Milenkovic e Gonzlaez. I due poi hanno un valore diverso, certamente. Gonzalez sono certo che rimarrà, ma penso anche Milenkovic. Se poi arrivano proposte da 30 milioni per il serbo e c’è una soluzione alternativa in cui si crede, si può valutare…però il reparto centrali è contato. Mina deve dare prova di sè, non gioca da tanto. In uscita vedo operazioni minori. In entrata non mi faccio illusioni, se poi la Fiorentina pensa a qualche calciatore da prendere per giugno, questo ci sta".

"La Fiorentina non è perfetta ma ha una bella classifica e serve fare una scelta. Con le romane in difficoltà la zona Europa può essere più alla portata e qualche sforzo potrebbe essere fatto, dipende anche da cosa chiede l’allenatore. La cosa incredibile è che ci sono dei problemi in attacco evidenti, ma la classifica è buona. Non segnano gli attaccanti e gli esterni, tranne Gonzalez. C'è Sottil che potrebbe magari uscire per arrivare ad un'ala, ma sono considerazioni ancora troppo vaghe oggi. Un difensore centrale può poi essere un opzione. Beltran deve dimostrare, è stato un investimento, spero che uno tra lui e Nzola, su cui non voglio infierire, venga fuori. Per puntare in alto servono i gol dei centravanti. Spero che nella sosta Italiano porti avanti il lavoro con Beltran”.

“La zona Champions non sarebbe impossibile se si guarda la classifica attuale. La Fiorentina non è da Champions ma minimo deve puntare all'Europa League e vedere poi cosa succede. Se si decide di provarci, allora un investimento può essere fatto. Dopo la sosta c'è il Milan che è in difficoltà, la Fiorentina non ha niente da perdere e deve fare la sua partita. Spero di ritrovare non dico la Viola di Napoli, ma tranquilla e con personalità. È necessario che girino Bonaventura e Gonzalez per non avere difficoltà, se mancano loro cambia tutto”.

“Jovic? In questi casi si dice che la Fiorentina ‘resuscita i morti’ e lo diciamo per scaramanzia…Trovo incredibile che il Milan, squadra che deve puntare a Scudetto e Champions, si presenti con Giroud, che non può avere la continuità di un 20enne, e Jovic. Il serbo è reduce da anni brutti dopo il Real Madrid. Ramadani ha fatto un'operazione clamorosa. La Fiorentina però continua ad avere problemi in attacco, non riesce a trovare un attaccante da doppia cifra. Il problema del centravanti da tempo affligge la Fiorentina. Sono però ottimista sulla squadra viola e sul lavoro di Italiano”.