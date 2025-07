Le prime tracce di un talento naturale: Fazzini è tra i promossi della prima parte di ritiro. E nei test si è fatto notare

Il centrocampista della Fiorentina Jacopo Fazzini è arrivato circa un mese fa dall'Empoli per 10 milioni di euro a titolo definitivo. In questa prima fase di preparazione, il classe 2003 ha già mostrato cose estremamente interessanti, a conferma del fatto che ha tanto talento da esporre.

Un Fazzini promosso dalle prime battute in ritiro

Fin dalle prime sessioni di allenamento, Fazzini si è imposto con personalità, specialmente nelle esercitazioni al tiro verso la porta, dove ha mostrato un'ottima conclusione a giro sul secondo palo tentata ripetutamente. In generale, i punti di forza maggiori sono le sue capacità nel dribbling e nel raccordo del gioco. Tutto provato in allenamento e tutto confermato nei test, soprattutto contro la Carrarese, dove mette lo zampino nel primo gol in una bella combinazione con Gosens.

Come impiegarlo? Per ora va ovunque e si rende utile

Se le prime ipotesi hanno fatto pensare a un posizionamento dietro le punte, la prima versione di Fazzini è in realtà un centrocampista a tutto campo, che scende a ricevere palla per dialogare con un compagno -accompagnandolo spesso nel movimento, si prende la “briga” di seguire la sua corsa- e si rende partecipativo anche in fase difensiva. Si muove bene tra le linee, spesso scambia orizzontalmente. Certamente ha mostrato anche la sua pericolosità intorno all'area di rigore, dove sembra sempre pronto a inserirsi e a colpire. Dettaglio non da poco, ha battuto tanti piazzati.