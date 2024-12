Nel pre partita di Dazn ha parlato così il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, in particolare dell'esclusione di Gudmundsson:

"Abbiamo giocato tante partite in quest'ultimo periodo e Gudmundsson ha avuto minutaggio, viene da infortunio e a volte serve anche rifiatare. Oggi giochiamo con Beltran da trequartista e Sottil largo che non aveva giocato l'ultima gara.

Noi non guardiamo le altre, guardiamo in casa nostra. Il nostro percorso è fatto di vittorie e sconfitte, e da queste ultime cerchiamo di migliorare. Oggi ho chiesto alla squadra una prestazione solida e di squadra per regalare una gioia ai nostri tifosi.

Kayode? E' un ragazzo straordinario, ha sempre fatto del suo meglio quando è stato chiamato in causa, io sono sicuro che sostituirà bene Dodo".

E infine il ritorno di Bove, oggi in panchina con i compagni: "Edo deve sempre stare al mio fianco e insieme alla squadra. E' un pezzo di cuore, ci teneva a stare accanto alla squadra. Ci dà energia positiva e starà con noi per darci grande mano".