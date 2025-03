L'ex difensore, dirigente sportivo e opinionista di Sky Sport Lorenzo Minotti ha parlato a Lady Radio ha parlato di Fiorentina, di Conference League e di altri temi legati al mondo viola: “Giovedì servirà giocare bene una partita intera, i cali la Fiorentina li ha avuto spesso in campionato e in Conference. Sarà un match importante, dovrà essere interpretato bene a livello mentale. Si gioca contro una squadra inferiore, ma a livello dell'esperienza è un avversario rognoso. In trasferta però soffrono tantissimo. Delle ultime 5 fuori casa ne ha pareggiata una e perse 4. Non sanno granché difendere. Davanti son bravi sì, ma non hanno una grande dinamicità”.

E sullo schema dei viola: “La Fiorentina dovrà ruotare, quando difendi devi farlo a quattro. Bisogna capire chi vorrà utilizzare Palladino. Partire dai giocatori non dal modulo. Quando si è visto il cambio Cataldi-Fagioli si è visto la Fiorentina giocare a pallonate. Bisogna che Palladino sfrutti le qualità dei suoi”.

E infine: “Sono abbastanza d'accordo con Palladino quando dice che il filotto delle 8 vittorie è stato qualcosa di straordinario. Qualcosa di sopra le aspettative. Il mercato ha portato una squadra diversa, con giocatori con caratteristiche diverse. Palladino ci ha messo un po' a capirla”.