La vittoria di domenica contro l’Atalanta, arrivata dopo il passaggio del turno in Conference e la vittoria contro i rivali storici della Juventus, ha portato Firenze e la Fiorentina a respirare aria nuova dopo settimane di interrogativi sulla squadra e sul futuro di Palladino. Per analizzare il momento viola e i possibili futuri scenari, Fiorentinanews.com ha contattato in esclusiva il direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni.

Direttore, come valuta fino a questo momento la stagione della Fiorentina?

“La reputo una stagione eccellente. Cosa vi aspettavate a Firenze, di lottare per lo Scudetto?”.

Non credo ne abbia mai parlato nessuno, ma dopo il filotto di otto vittorie consecutive sicuramente le aspettative della piazza si sono alzate… Non crede?

“A Firenze non siete mai contenti di niente! Dovreste gioire di più per i risultati, il calcio che fa Palladino è divertente e porta a vittorie importanti. Avete vinto contro quasi tutte le squadre più forti, queste sono grandi soddisfazioni per i tifosi, vi siete già dimenticati che avete dato tre pere all’Inter”.

Quali secondo lei i veri obiettivi di fine anno per Bologna e Fiorentina?

“Il Bologna, dopo la vittoria di ieri ad Empoli, credo che abbia ipotecato il raggiungimento della finale e questo era un primo obiettivo importante. C’è da augurarsi che l’altra finalista (Milan o Inter, ndr) arrivi a quella data un po' stanca e possa permettere alla squadra di Italiano di riportare finalmente un trofeo a Bologna. Per il campionato l’obiettivo è rimanere nelle competizioni europee, ma vedo comunque lontana l’ipotesi Champions. La Fiorentina deve puntare a continuare il suo percorso in Europa. Anche in questo caso è difficile il traguardo Champions, ma sia Bologna che Fiorentina, pure in caso di primi quattro posti non raggiunti, possono essere orgogliose del percorso fatto quest’anno”.