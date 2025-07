Traffico in casa Galatasaray: Osimhen torna, ma i turchi non liberano Morata. E l'ex viola Zaniolo potrebbe lasciare subito

Il Galatasaray ha alcuni ex Fiorentina in rosa, quali Lucas Torreira e Nicolò Zaniolo. A voi la valutazione dei ricordi di quanto fatto in viola. Fatto sta che il mercato del club turco è attivissimo, a cominciare da un ritorno in pompa magna: Victor Osimhen lascia Napoli e ri-abbraccia Istanbul, stavolta a titolo definitivo. Nonostante ciò, tuttavia, contemporaneamente non arriva il via libera per Alvaro Morata per fare il percorso inverso: c'è l'intenzione di tornare in Serie A, a Como.

E anche l'ex Fiorentina Nicolò Zaniolo potrebbe lasciare immediatamente il Galatasaray per spostarsi altrove: secondo quanto riportato da Fanatik, c'è il Benfica sulle sue tracce. Nonostante l'ottimismo iniziale, l'ex viola è del tutto fuori dai piani del club turco, che lo valuta 10 milioni di euro.