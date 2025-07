Il punto sul mercato: si avvicina il rinnovo di Moise Kean. La Fiorentina resta alla finestra per Kessie. Prosegue il duello con il Bologna per Zanoli

La principale novità del giorno è quella relativa al futuro di Moise Kean. Dopo le prime due settimane di Luglio, in cui qualsiasi club avrebbe potuto portarlo via da Firenze pagando la clausola da 52 milioni, nelle ultime ore le parti si sono incontrate per discutere del rinnovo. Nonostante non si sia trovato ancora un accordo definitivo, dalla Fiorentina filtra molto ottimismo: il giocatore avrebbe scelto di continuare a Firenze, e per questo motivo l’unico nodo da risolvere resta quello relativo all’ingaggio che il centravanti andrà a percepire. Le previsioni iniziali prevederebbero uno stipendio quasi raddoppiato (da 2,2 a 4 milioni a stagione) e una ridiscussione dell'entità della clausola. Eliminarla sarà complicato, ma potrà certamente essere ritoccata.

Il futuro di Kessie verrà svelato nei prossimi giorni: la Fiorentina è alla finestra

In Arabia si smuove qualcosa attorno a Frank Kessie, grande obiettivo per il centrocampo gigliato. I dirigenti dell'Al-Ahli Jeddah devono prendere una decisione riguardante il futuro del centrocampista. Per il giocatore potrebbe arrivare la cessione durante questa sessione di mercato: a rivelarlo pubblicamente è stata una fonte interna al club. Secondo la stessa fonte, l'Al-Ahli avrebbe due offerte per lui, tra cui una ufficiale della Fiorentina. Considerata la scadenza del contratto del centrocampista, prevista per il prossimo giugno, la dirigenza del club saudita già nei prossimi giorni potrebbe prendere una decisione. Pradè resta alla finestra per monitorare la situazione ed eventualmente tentare la zampata decisiva.

Continua il duello di mercato tra Fiorentina e Bologna

Continua la sfida sul mercato tra Fiorentina e Bologna. Questa volta, dopo Dzeko, il giocatore del contendere tra i due club è Alessandro Zanoli del Napoli. Rientrato a Castelvolturno dal prestito al Genoa, il giocatore era inizialmente inserito nell’operazione per portare Ndoye in azzurro, ma l’interesse del club allenato da Stefano Pioli ha aperto un nuovo scenario di mercato. Il Napoli ha fatto però sapere di non esclude però un’eventuale permanenza del classe 2000, che in tal caso potrebbe rappresentare un’alternativa utile sulla fascia.

Sfumato Esposito, la Fiorentina pensa ad un attaccante del Sassuolo

Nelle ultime ore si sono riaccese le voci di un interesse del Sassuolo per Beltran. Difficile che la Fiorentina lo ceda in prestito, anche se fra i neroverdi piace particolarmente il talento Volpato. La trattativa fra i due club non sembra ancora entrata nel vivo, ma intanto la società emiliana sembra fare sul serio per un giocatore che potrebbe ricoprire lo stesso ruolo di Volpato nello schieramento neroverde. Si tratta di Alieu Fadera del Como, diventato il primo obiettivo del mercato di Carnevali &Co.