Corriere dello Sport-Stadio: Beltran e Nzola sbloccano Volpato

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolone sulla Fiorentina e il suo mercato: “Sohm vuole Firenze”.

Pagina 18

Dedicata a: “Provaci ancora Sohm”. Sottotitolo: “ In settimana gli uomini di mercato viola presenteranno una nuova offerta: il Parma chiede 20 milioni ma a 15-16 si chiude In caso di problemi con il rinnovo di Mandragora in lista c’è Nicolussi”.

Pagina 19

Ancora mercato: “Beltran e Nzola sbloccano Volpato”. Sottotitolo: “Sondato il classe 2003: l’agente è stato al Viola Park. La cessione dell’argentino porta 15 milioni”.