Supercoppa Primavera, Fiorentina-Atalanta: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com
Oggi Fiorentina e Atalanta si contenderanno la Supercoppa Primavera all’Arena Civica Gianni Brera di Milano. I viola di Aurelio Andreazzoli, campioni d’Italia lo scorso anno con Daniele Galloppa, sfideranno la squadra di Giovanni Bosi, vincitrice della Coppa Italia la passata stagione, dopo aver superato ai calci di rigore la Juventus.
Niente supplementari
La sfida inizierà alle ore 18:00 e non sono previsti tempi supplementari. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà direttamente con i calci di rigore.
Fiorentinanews c’è!
Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con spazio ai commenti dei protagonisti nel pre e post gara e alle nostre pagelle.
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