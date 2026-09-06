Andreazzoli rinvia ancora l'appuntamento con la prima vittoria e il gap dalla vetta è già alto. Risultati e classifica Primavera 1
Non va male come la prima squadra ma neanche splendidamente, la Primavera di Andreazzoli però ha ben altri scopi e compiti al di là dei risultati del campo: al momento però non è ancora arrivata la prima vittoria, ad un passo davvero ieri dove il Genoa ha acciuffato il 3-3 in pieno recupero. Jallow e Croci le buone notizie lato viola, nonostante una classifica un po' più grigia rispetto alle ultime annate, in questa primissima fase. Questi i risultati della terza giornata del Primavera 1:
Lecce-Roma 1-1
Torino-Como 2-4
Bologna-Inter 0-3
Cagliari-Sassuolo 2-1
Genoa-Fiorentina 3-3
Albinoleffe-Atalanta 0-2
Lazio-Parma 0-1
Milan-Juventus
Empoli-Cesena
Verona-Monza
Classifica Primavera 1: Parma 7, Inter 7, Roma 7, Lazio 6, Bologna 6, Cagliari 6, Milan 4, Como 4, Empoli 4, Cesena 4, Genoa 4, Verona 3, Atalanta 3, Juventus 2, Lecce 2, Fiorentina 2, Torino 1, Sassuolo 1, Monza 0, Albinoleffe 0.