​​

header logo
LIVE

Supercoppa Primavera, Fiorentina-Atalanta 2-2 Bonanno segna il pari gigliato! Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Filippo Razzolini /

Filippo Razzolini /
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

Fiorentina-Atalanta 2-2 (15' Colombo, 48' Mazzeo, 50' Perillo, 52' Bonanno)

FIORENTINA (4-2-3-1): Fei; Corduneanu, Turnone, Melani, Ademi; Bonanno, Cianciulli; Mazzeo, Pirrò, Pietropaolo (46' Forte); Jallow. 

A disp.: Magalotti, Boskovic, S. Beldenti, Egharevba, Angeloni, D. Beldenti, Bracchi, Bianchini, Casamonti, Perrotti. 
All.: Alessio Aliboni.

Oggi Fiorentina e Atalanta si contenderanno la Supercoppa Primavera all’Arena Civica Gianni Brera di Milano. I viola di Aurelio Andreazzoli, campioni d’Italia lo scorso anno con Daniele Galloppa, sfideranno la squadra di Giovanni Bosi, vincitrice della Coppa Italia la passata stagione, dopo aver superato ai calci di rigore la Juventus.

Niente supplementari

La sfida inizierà alle ore 18:00 e non sono previsti tempi supplementari. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà direttamente con i calci di rigore. 

Fiorentinanews c’è!

Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con spazio ai commenti dei protagonisti nel pre e post gara e alle nostre pagelle.

  • 58'
    corner_kick
    Condividi Link

    Altro corner per la Fiorentina, Percassi chiude Mazzeo dopo un'altra insistita azione dell'ala gigliata

  • 57'
    corner_kick
    Condividi Link

    Conclusione di Pirrò dal limite dell'area, pallone deviato ed è corner per la Fiorentina. Ancora Cianciulli pronto a calciare 

  • 56'
    Condividi Link

    Stavolta Jallow lavora molto bene palla e poi serve Mazzeo che ai 16 metri non ci pensa su due volte: controllo e gran destro incrociato che esce fuori di un soffio. Vicinissimo alla doppietta l'attaccante scuola Sestese 

  • 54'
    yellow_card
    Condividi Link

    Pirrò ammonito, fallo in netto ritardo su Ciapini 

  • 52'
    goal
    Condividi Link

    Immediato pari viola!

    GOOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAA! Cianciulli apre per Ademi che crossa, sponda di Jallow e Bonanno arriva di gran carriera anticipando anche Pirrò, piattone destro chirurgico ed è 2-2!

  • 50'
    goal
    Condividi Link

    Di nuovo avanti l'Atalanta

    GOL DELL'ATALANTA. Perillo segna di testa sul corner di Colombo, e si porta ancora in vantaggio. Dormita della difesa viola sull'inserimento di Percassi, Perillo di coscia devia in rete sulla sponda del compagno: 1-2

  • 50'
    Condividi Link

    Si apre un varco nella difesa atalantina, Jallow allarga per Mazzeo che cerca di mettere in mezzo a rimorchio anziché rientrare e calciare, chiude la retroguardia orobica che allontana la minaccia 

  • 48'
    goal
    Condividi Link

    Mazzeo pareggia!

    GOOOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Corner di Cianciulli, colpo di testa di Corduneanu che centra la traversa, Mazzeo recupera palla, si accentra e spara a rete, deviazione di Perillo e sfera che termina in rete: pareggio viola, è 1-1! 

  • 47'
    Condividi Link

    Cross deviato di Corduneanu che permette alla Fiorentina di ottenere un calcio d'angolo 

  • 46'
    substitution
    Condividi Link

    Cambio all'intervallo per la Fiorentina: Forte prende il posto di Pietropaolo 

  • 46'
    whistle
    Condividi Link

    Via alla ripresa

    Inizia il secondo tempo, FORZA VIOLA! 

  • 47'
    whistle
    Condividi Link

    Fine primo tempo

    Termina la prima frazione di gioco, Atalanta in vantaggio per 1-0 grazie a Colombo. Nel frattempo piove sempre più forte sull'Arena Civica Gianni Brera 

  • 47'
    whistle
    Condividi Link

    Annullato il raddoppio atalantino con Perillo, difficile capire tuttavia per quale ragione. Revisione in corso 

  • 45'
    Condividi Link

    L'arbitro Mastrodomenico ha assegnato due minuti di recupero 

  • 42'
    Condividi Link

    Ottima uscita bassa di Fei dopo un tentativo di penetrazione in area di rigore di Perillo, scaturito da un pallone perso malamente al limite dell'area viola da Cianciulli 

  • 42'
    Condividi Link

    Ricomincia a piovere forte a Milano, e il terreno già in condizioni precarie dell'Arena Civica certo non ne beneficerà 

  • 40'
    Condividi Link

    Mette in mezzo Corduneanu ancora innescato da Cianciulli, pallone velenoso sul quale prova ad avventarsi Jallow, ben seguito e controllato però da Isoa 

  • 39'
    yellow_card
    Condividi Link

    Prima ammonizione della partita: è per Leandri, che rifila un duro e netto pestone a Cianciulli, che resta anche dolorante a terra 

  • 37'
    free_kick
    Condividi Link

    Fallo di Melani, che trattiene l'avversario e concede un calcio di punizione all'Atalanta: gestione pessima però dei giovani bergamaschi che non si intendono sulla battuta, pallone sul fondo 

  • 35'
    shot_saved
    Condividi Link

    Pirrò lancia splendidamente lo scatto di Mazzeo, che salta Isoa ma si allarga un po' troppo, mancino potente respinto da Sonzogni, libera poi la difesa orobica

  • 33'
    Condividi Link

    Gran chiusura di Cianciulli su Ciapini, l'Atalanta stava rischiando di far male alla Fiorentina in contropiede, ma l'intervento del centrocampista gigliato è stato decisivo 

  • 30'
    corner_kick
    Condividi Link

    Altra azione personale di Mazzeo, che punta l'avversario, ancora Percassi, ottenendo un calcio d'angolo. Pirrò alla battuta 

  • 29'
    corner_kick
    Condividi Link

    Calcia Colombo, mezzo rimpallo e pallone che giunge a Percassi, conclusione alta del difensore atalantino 

  • 29'
    corner_kick
    Condividi Link

    Chiusura di Melani che però concede il corner all'Atalanta, del quale si occuperà ancora Colombo 

  • 25'
    Condividi Link

    Che occasione per Jallow!

    Ruba palla Mazzeo che innesca Pietropaolo, punta l'uomo e lo salta, poi ne fa secco un altro, sfera a rimorchio per l'accorrente Jallow che si divora il pareggio sparacchiando alle stelle il destro da posizione strafavorevole 

  • 24'
    whistle
    Condividi Link

    Non cambia la propria decisione l'arbitro Mastrodomenico, richiamato grazie all'FVS dall'allenatore gigliato, rimanendo sui propri passi. Niente rigore per la Fiorentina, ma confermato il calcio di punizione per l'Atalanta 

  • 22'
    Condividi Link

    L'arbitro ravvisa un fallo di Jallow su Sonzogni, dopo il colpo di testa di Corduneanu sul quale il portiere orobico era intervenuto, poi un difensore atalantino respinge di mano una conclusione gigliata, ma il gioco era già fermo. Dubbi, tuttavia, sul fallo della punta viola  

  • 21'
    free_kick
    Condividi Link

    Mazzeo ottiene un buon piazzato, che andrà a calciare Cianciulli col mancino, ai 35 metri dalla porta orobica 

  • 20'
    shot_saved
    Condividi Link

    Tracciante magnifico di Cianciulli che con 50 metri di lancio serve Corduneanu, molto vivace a destra, stop a rientrare del terzino romeno che si porta la sfera sul mancino e calcia, concludendo però in maniera troppo debole e strozzata, parata facile per Sonzogni 

  • 18'
    Condividi Link

    Bonanno vede la corsa di Corduneanu che anziché controllare serve di testa Jallow, prova a tirare il gambiano scegliendo la soluzione più complessa, tiro quasi sbucciato e palla che non inquadra la porta orobica, finendo sul fondo 

  • 17'
    corner_kick
    Condividi Link

    L'Atalanta continua a spingere, corner dal quale scaturisce un tiro da fuori di Olivieri che viene deviato e rischia di beffare Fei, ancora calcio d'angolo per i bergamaschi 

  • 14'
    goal
    Condividi Link

    Vantaggio bergamasco

    GOL DELL'ATALANTA. Fantastica rete di Colombo, che infila il pallone all'incrocio dei pali. Il centrocampista bergamasco riceve ai 20 metri, si sposta la sfera e spara al sette col destro a incrociare, niente da fare per Fei: 0-1

  • 13'
    Condividi Link

    Palo di Bonanno!

    Pirrò bravissimo a pescare l'inserimento di Bonanno che piazza alla grande il collo interno di destro sul palo lungo, palo pieno, schiena di Sonzogni e pallone che arriva a Jallow, incerto sul da farsi la punta viola prova a controlare, perdendo il tempo 

  • 10'
    corner_kick
    Condividi Link

    Calcia col mancino a rientrare Cianciulli, non esce bene Sonzogni che viene anticipato da Corduneanu, il portiere orobico riesce quantomeno ad infastidire il terzino romeno della Fiorentina che colpisce di testa ma spedisce alto sopra la traversa 

  • 10'
    corner_kick
    Condividi Link

    Pietropaolo accelera a destra, sterza e ottiene un calcio d'angolo, del quale si incaricherà Cianciulli 

  • 9'
    Condividi Link

    Le condizioni del terreno di gioco non posso dirsi certo perfette e questo non aiuto il palleggio di Fiorentina e Atalanta, ma i giovani in campo non stanno mancando di intraprendenza 

  • 7'
    corner_kick
    Condividi Link

    Ottiene un corner l'Atalanta, ma l'uscita imperiosa di Fei spegne ogni pericolo sul nascere, ottimo l'intervento del portiere gigliato 

  • 6'
    free_kick
    Condividi Link

    Calcia Colombo ma la sua conclusione è pessima, tiro alto e velleitario che non può impensierire il rientrante Fei 

  • 5'
    free_kick
    Condividi Link

    Ingenuità di Pietropaolo che è frettoloso ad intervenire su Colombo: fallo dell'attaccante gigliato che concede all'Atalanta un invitante punizione al limite dell'area viola 

  • 5'
    Condividi Link

    Ancora Mazzeo tenta di far male all'Atalanta, chiusura ottima però di Rinaldi che con grinta e caparbietà ferma l'avanzata dell'ala viola 

  • 3'
    Condividi Link

    Pirrò vicino al gol!

    Devastante ripartenza di Mazzeo che sgasa palla al piede e poi serve con un pallone geniale Pirrò: il trequartista viola controlla e prova a battere il portiere bergamasco Sonzogni sul primo palo, ma spedisce fuori di poco! Ottima occasione subito per la Fiorentina 

  • 2'
    Condividi Link

    Subito una buona azione viola sulla destra, con Pirrò che riceve e mette al centro di prima sul secondo palo a cercare Mazzeo, attenta la difesa atalantina che libera la propria area di rigore 

  • 1'
    whistle
    Condividi Link

    Inizia la gara

    Via alla sfida, FORZA VIOLA! 

Notizie correlate
💬 Commenti (1)