Supercoppa Primavera, Fiorentina-Atalanta 2-2 Bonanno segna il pari gigliato! Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com
Fiorentina-Atalanta 2-2 (15' Colombo, 48' Mazzeo, 50' Perillo, 52' Bonanno)
FIORENTINA (4-2-3-1): Fei; Corduneanu, Turnone, Melani, Ademi; Bonanno, Cianciulli; Mazzeo, Pirrò, Pietropaolo (46' Forte); Jallow.
A disp.: Magalotti, Boskovic, S. Beldenti, Egharevba, Angeloni, D. Beldenti, Bracchi, Bianchini, Casamonti, Perrotti.
All.: Alessio Aliboni.
Oggi Fiorentina e Atalanta si contenderanno la Supercoppa Primavera all’Arena Civica Gianni Brera di Milano. I viola di Aurelio Andreazzoli, campioni d’Italia lo scorso anno con Daniele Galloppa, sfideranno la squadra di Giovanni Bosi, vincitrice della Coppa Italia la passata stagione, dopo aver superato ai calci di rigore la Juventus.
Niente supplementari
La sfida inizierà alle ore 18:00 e non sono previsti tempi supplementari. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà direttamente con i calci di rigore.
Fiorentinanews c’è!
Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con spazio ai commenti dei protagonisti nel pre e post gara e alle nostre pagelle.
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58'
Altro corner per la Fiorentina, Percassi chiude Mazzeo dopo un'altra insistita azione dell'ala gigliata
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57'
Conclusione di Pirrò dal limite dell'area, pallone deviato ed è corner per la Fiorentina. Ancora Cianciulli pronto a calciare
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56'
Stavolta Jallow lavora molto bene palla e poi serve Mazzeo che ai 16 metri non ci pensa su due volte: controllo e gran destro incrociato che esce fuori di un soffio. Vicinissimo alla doppietta l'attaccante scuola Sestese
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54'
Pirrò ammonito, fallo in netto ritardo su Ciapini
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52'
Immediato pari viola!
GOOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAA! Cianciulli apre per Ademi che crossa, sponda di Jallow e Bonanno arriva di gran carriera anticipando anche Pirrò, piattone destro chirurgico ed è 2-2!
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50'
Di nuovo avanti l'Atalanta
GOL DELL'ATALANTA. Perillo segna di testa sul corner di Colombo, e si porta ancora in vantaggio. Dormita della difesa viola sull'inserimento di Percassi, Perillo di coscia devia in rete sulla sponda del compagno: 1-2
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50'
Si apre un varco nella difesa atalantina, Jallow allarga per Mazzeo che cerca di mettere in mezzo a rimorchio anziché rientrare e calciare, chiude la retroguardia orobica che allontana la minaccia
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48'
Mazzeo pareggia!
GOOOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Corner di Cianciulli, colpo di testa di Corduneanu che centra la traversa, Mazzeo recupera palla, si accentra e spara a rete, deviazione di Perillo e sfera che termina in rete: pareggio viola, è 1-1!
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47'
Cross deviato di Corduneanu che permette alla Fiorentina di ottenere un calcio d'angolo
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46'
Cambio all'intervallo per la Fiorentina: Forte prende il posto di Pietropaolo
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46'
Via alla ripresa
Inizia il secondo tempo, FORZA VIOLA!
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47'
Fine primo tempo
Termina la prima frazione di gioco, Atalanta in vantaggio per 1-0 grazie a Colombo. Nel frattempo piove sempre più forte sull'Arena Civica Gianni Brera
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47'
Annullato il raddoppio atalantino con Perillo, difficile capire tuttavia per quale ragione. Revisione in corso
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45'
L'arbitro Mastrodomenico ha assegnato due minuti di recupero
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42'
Ottima uscita bassa di Fei dopo un tentativo di penetrazione in area di rigore di Perillo, scaturito da un pallone perso malamente al limite dell'area viola da Cianciulli
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42'
Ricomincia a piovere forte a Milano, e il terreno già in condizioni precarie dell'Arena Civica certo non ne beneficerà
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40'
Mette in mezzo Corduneanu ancora innescato da Cianciulli, pallone velenoso sul quale prova ad avventarsi Jallow, ben seguito e controllato però da Isoa
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39'
Prima ammonizione della partita: è per Leandri, che rifila un duro e netto pestone a Cianciulli, che resta anche dolorante a terra
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37'
Fallo di Melani, che trattiene l'avversario e concede un calcio di punizione all'Atalanta: gestione pessima però dei giovani bergamaschi che non si intendono sulla battuta, pallone sul fondo
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35'
Pirrò lancia splendidamente lo scatto di Mazzeo, che salta Isoa ma si allarga un po' troppo, mancino potente respinto da Sonzogni, libera poi la difesa orobica
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33'
Gran chiusura di Cianciulli su Ciapini, l'Atalanta stava rischiando di far male alla Fiorentina in contropiede, ma l'intervento del centrocampista gigliato è stato decisivo
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30'
Altra azione personale di Mazzeo, che punta l'avversario, ancora Percassi, ottenendo un calcio d'angolo. Pirrò alla battuta
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29'
Calcia Colombo, mezzo rimpallo e pallone che giunge a Percassi, conclusione alta del difensore atalantino
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29'
Chiusura di Melani che però concede il corner all'Atalanta, del quale si occuperà ancora Colombo
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25'
Che occasione per Jallow!
Ruba palla Mazzeo che innesca Pietropaolo, punta l'uomo e lo salta, poi ne fa secco un altro, sfera a rimorchio per l'accorrente Jallow che si divora il pareggio sparacchiando alle stelle il destro da posizione strafavorevole
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24'
Non cambia la propria decisione l'arbitro Mastrodomenico, richiamato grazie all'FVS dall'allenatore gigliato, rimanendo sui propri passi. Niente rigore per la Fiorentina, ma confermato il calcio di punizione per l'Atalanta
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22'
L'arbitro ravvisa un fallo di Jallow su Sonzogni, dopo il colpo di testa di Corduneanu sul quale il portiere orobico era intervenuto, poi un difensore atalantino respinge di mano una conclusione gigliata, ma il gioco era già fermo. Dubbi, tuttavia, sul fallo della punta viola
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21'
Mazzeo ottiene un buon piazzato, che andrà a calciare Cianciulli col mancino, ai 35 metri dalla porta orobica
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20'
Tracciante magnifico di Cianciulli che con 50 metri di lancio serve Corduneanu, molto vivace a destra, stop a rientrare del terzino romeno che si porta la sfera sul mancino e calcia, concludendo però in maniera troppo debole e strozzata, parata facile per Sonzogni
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18'
Bonanno vede la corsa di Corduneanu che anziché controllare serve di testa Jallow, prova a tirare il gambiano scegliendo la soluzione più complessa, tiro quasi sbucciato e palla che non inquadra la porta orobica, finendo sul fondo
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17'
L'Atalanta continua a spingere, corner dal quale scaturisce un tiro da fuori di Olivieri che viene deviato e rischia di beffare Fei, ancora calcio d'angolo per i bergamaschi
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14'
Vantaggio bergamasco
GOL DELL'ATALANTA. Fantastica rete di Colombo, che infila il pallone all'incrocio dei pali. Il centrocampista bergamasco riceve ai 20 metri, si sposta la sfera e spara al sette col destro a incrociare, niente da fare per Fei: 0-1
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13'
Palo di Bonanno!
Pirrò bravissimo a pescare l'inserimento di Bonanno che piazza alla grande il collo interno di destro sul palo lungo, palo pieno, schiena di Sonzogni e pallone che arriva a Jallow, incerto sul da farsi la punta viola prova a controlare, perdendo il tempo
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10'
Calcia col mancino a rientrare Cianciulli, non esce bene Sonzogni che viene anticipato da Corduneanu, il portiere orobico riesce quantomeno ad infastidire il terzino romeno della Fiorentina che colpisce di testa ma spedisce alto sopra la traversa
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10'
Pietropaolo accelera a destra, sterza e ottiene un calcio d'angolo, del quale si incaricherà Cianciulli
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9'
Le condizioni del terreno di gioco non posso dirsi certo perfette e questo non aiuto il palleggio di Fiorentina e Atalanta, ma i giovani in campo non stanno mancando di intraprendenza
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7'
Ottiene un corner l'Atalanta, ma l'uscita imperiosa di Fei spegne ogni pericolo sul nascere, ottimo l'intervento del portiere gigliato
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6'
Calcia Colombo ma la sua conclusione è pessima, tiro alto e velleitario che non può impensierire il rientrante Fei
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5'
Ingenuità di Pietropaolo che è frettoloso ad intervenire su Colombo: fallo dell'attaccante gigliato che concede all'Atalanta un invitante punizione al limite dell'area viola
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5'
Ancora Mazzeo tenta di far male all'Atalanta, chiusura ottima però di Rinaldi che con grinta e caparbietà ferma l'avanzata dell'ala viola
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3'
Pirrò vicino al gol!
Devastante ripartenza di Mazzeo che sgasa palla al piede e poi serve con un pallone geniale Pirrò: il trequartista viola controlla e prova a battere il portiere bergamasco Sonzogni sul primo palo, ma spedisce fuori di poco! Ottima occasione subito per la Fiorentina
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2'
Subito una buona azione viola sulla destra, con Pirrò che riceve e mette al centro di prima sul secondo palo a cercare Mazzeo, attenta la difesa atalantina che libera la propria area di rigore
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1'
Inizia la gara
Via alla sfida, FORZA VIOLA!