Il Milan vince contro il Liverpool, ma Terracciano non impressiona, anzi: "Ma sa bloccare un pallone?"

“Ma Terracciano sa bloccare un pallone? Perché le respinge tutte?”, “Che errore sul gol di Gakpo”, “Terracciano non deve toccare campo, l'unico neo di oggi”: non è iniziata al meglio l'avventura del portiere ex Fiorentina con la maglia del Milan.

I rossoneri sono impegnati in una tournee in Hong Kong, dove hanno affrontato il Liverpool - campione d'Inghilterra in carica -, vincendo con convinzione per 4-2. Tuttavia, San Pietro ha sollevato più di qualche polemica per via del gol subito da Gakpo: un bel colpo di testa che però il portiere ha guardato, immobile, senza provare la parata. Da qui, i commenti negativi (forse esagerati) che hanno riempito i social rossoneri: non un inizio roseo per chi ricoprirà il ruolo di vice-Maignan.