Il punto sul mercato: si registra ottimismo per Kean, prosegue la trattativa. Tanti esuberi in attacco, ma anche qualche nome interessante in entrata

In casa Fiorentina, una delle questioni più importanti in tema mercato è la situazione di Moise Kean. A clausola scaduta, adesso le parti trattano per il rinnovo. C'è stato un primo incontro tra il club viola e l'entourage, molto positivo e soprattutto con un'intenzione comune: l'attaccante vuole rimanere a Firenze. Ci sarà da discutere sul tema clausola e non sarà affatto una trattativa breve, ma si registra grande ottimismo. A breve sarà confermato anche il rinnovo del contratto di Rolando Mandragora, con il quale l'intesa di massima è già stata raggiunta.

La situazione in attacco: un profilo sondato, sondaggi per gli esuberi

C'è un nuovo nome per l'attacco viola, un profilo sondato per completare il reparto: si tratta di Jaques Siwe, classe 2001 di proprietà del Guingamp. I costi dell'operazione si aggirerebbero sui 5 milioni di euro circa; Pradè sembra aver contattato direttamente il club transalpino. Interessa anche Cristian Volpato del Sassuolo, ma la cifra richiesta dai neroverdi pare essere troppo alta. Contemporaneamente, gli emiliani hanno dimostrato interesse per Riccardo Sottil e per Lucas Beltran. Sempre sul fronte cessioni offensive, il Pisa preannuncia nuovi contatti fitti con la Fiorentina per M'bala Nzola, che interessa anche al Flamengo.

La situazione per quanto riguarda i profili giovanili

Si registrano nuovi ingressi per le selezioni giovanili. Tramite un comunicato ufficiale, la Fiorentina ha annunciato gli acquisti di Leonardo Clarizia, Paolo Paris e Armando Floro Flores (figlio dell'ex attaccante di Serie A, Antonio). Arriva anche un rinforzo per la Primavera di Galloppa, trattasi del classe 2007 Mevale Kone, prelevato dalla Vigor Senigallia. Il club, intanto, sta lavorando per il rinnovo del giovane Riccardo Braschi, in scena nell'amichevole a Grosseto e punto fermo della Primavera.