Cukaricki-Fiorentina 0-1, la sblocca Nzola su calcio di rigore! Segui la DIRETTA TESTUALE su Fiorentinanews.com

Per non perdervi nessun momento saliente della diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se utilizzate un dispositivo portatile.

Cukaricki-Fiorentina 0-1 (7' rig. Nzola)

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Pierozzi, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Lopez, Duncan; Sottil, Bonaventura, Ikone; Nzola.

13' Si fa vedere in attacco Ndiaye sulla fascia destra, lo ferma puntualmente Ranieri.

10' Giro palla costante della Fiorentina, con la squadra serba che prova a ricomporsi.

7' GOL FIORENTINA! NZOLA! Dopo una revisione al VAR viene convalidato il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Nzola che realizza l'1-0 per i viola!

5' Ammonito Ndiaye nel Cukaricki per proteste.

4' Calcio di rigore per la Fiorentina! Il portiere Filipovic esce in area facendo atterrare Nzola lanciato verso la porta.

3' Squadre in fase di studio, con la Fiorentina che sta comunque facendo girare velocemente il pallone.

1' Inizia la gara a Leskovac. Forza viola!

Dopo la sconfitta casalinga contro la Juventus la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha immediatamente la possibilità di rifarsi, tornando in campo per la quarta giornata del girone F di Conference League. Questa sera i viola, al Dubocica Stadium di Leskovac, affronteranno contro il Cukaricki in una sfida fondamentale per il passaggio del turno: vincere, convincere e se possibile con tanti gol come all’andata. Se la Fiorentina infatti vorrà passare il turno come prima del girone dovrà presentarsi alle prossime sfide con Gent e Ferencvaros dovrà stare attenta anche alla differenza reti.

Come sappiamo il tecnico gigliato, che dovrà fare a meno degli infortunati Beltran e Kayode, ha già spiegato come l’appuntamento di oggi sarà fondamentale per coloro che finora hanno giocato poco. Parola d’ordine turnover! I fischio d’inizio è fissato per le ore 18.45, e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro, con lo spazio per le pagelle e per le voci dei protagonisti a fine gara.