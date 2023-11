Bocci: "Il 6-0 dell'andata può complicare le cose: la Fiorentina non deve sottovalutare i serbi. Con il Bologna è dura"

Il giornalista de Il Corriere della Sera Alessandro Bocci, durante un collegamento con Radio Bruno, ha analizzato l’attuale situazione della Fiorentina di Vincenzo Italiano.

“Oggi dobbiamo affrontare la partita per vincere, soprattutto perche questa squadra ha bisogno di ritrovare convinzione e fiducia nelle cose che fa in campo. E per questo discorso credo che il 6-0 dell’andata non sia un beneficio, anzi potrebbe far rilassare qualche giocatore: sicuramente non si affronta una squadra irresistibile ma sappiamo come in trasferta, soprattutto in campo europeo, le cose sono molto più complicate. Mi aspetto che i serbi conducano una partita dura dal punto di vista fisico, ancora di più di quanto visto all’andata e quindi una partita difficile dal punto di vista fisico. A questo sommo il fatto che l’animo di questa squadra è molto più pesante rispetto a qualche settimana fa, è così quando le cose vengono meno. Ero prudente dopo Napoli, ma ora non voglio essere catastrofista perchè ho fiducia nell’allenatore e nelle cose che fa. Ora chiaramente anche Bonaventura, dopo il suo passaggio in Nazionale, ha perso quella forma fisica che avrebbe avuto se fosse rimasto a riposarsi al Viola Park. Lo stesso Nico è sceso di condizione. Poteva essere il momento in cui l'attaccante ci tirava fuori dai guai, ma non è stato così.

Ha poi parlato della sfida contro il Bologna: “Il Bologna non prende mai gol, sarà molto difficile per i viola. Quella di domenica è una sfida che temo molto, e lo dicevo anche prima della partita contro la Juventus. I Felsinei da quando hanno Thiago Motta in panchina giocano un buon calcio, e adesso stanno raccogliendo i primi frutti. È una squadra che, a differenza della Fiorentina di Vincenzo Italiano, riesce ad adattarsi molto bene al gioco di ogni squadra che si trova davanti, riuscendo a cambiare veste in ogni situazione sfruttando i punti deboli degli avversari. La Fiorentina in campionato arriva da tre sconfitte, ma due sono veramente state immeritate. Sarà importante rimetterci in piedi prima della sosta”.