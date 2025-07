Chi dovesse fare sul serio per Dodô sa cosa lo aspetta: Il prezzo fissato da Commisso

Pioli ha deciso di puntare su Dodô per la sua Fiorentina. Questo nonostante non si siano registrati passi avanti sul fronte rinnovo contrattuale.

La proposta non accettata

Per inciso, l'esterno destro ha avanzato le proprie richieste, il club viola ha replicato con una proposta di rinnovo con innalzamento dell'ingaggio ma solo dal 2027 in poi, vale a dire al termine dell’accordo in atto. Su queste basi non è stato possibile trovare un accordo.

Chi lo vuole sa cosa lo aspetta

Intanto si legge sul Corriere dello Sport-Stadio che il giocatore continua ad essere seguito con attenzione da più società in Italia (la Juventus) e all’estero. Trenta milioni è il prezzo fissato da Commisso e chi si dovesse fare avanti sul serio sa che cosa l’aspetta.