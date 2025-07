Il dirigente di lungo corso Pino Vitale ha parlato a Radio Bruno, toccando tanti argomenti di casa Fiorentina, soprattutto in chiave mercato viola.

‘Giusto rinnovare Kean ad una cifra importante’

“La Fiorentina sta preparando una bella offerta per Kean, che il calciatore merita perchè è molto importante. Una cifra che avrebbe trovato da altre parti, era importante adeguare il suo contratto visto quanto ha fatto. Ora vedremo il futuro intanto però Kean rimane un calciatore della Fiorentina per la prossima stagione. Visto l'ottimo atteggiamento della società penso che Kean farà alzare la cifra della clausola alla dirigenza viola andandole incontro”.

‘Investirei su un grande regista’

“Ho grande fiducia in Pioli, persona seria che fa la squadra secondo il materiale che ha facendola rendere al massimo. Riscattare Gudmundsson è stato importante, una scelta giusta. La squadra non è completa, serve sicuramente un centrocampista importante e la Fiorentina avrà delle idee, le prossime amichevoli daranno ulteriori indicazioni. Pioli ora sta facendo giocare Fagioli come regista, cerca di sfruttare tutto ciò che ha a disposizione. Fazzini è un calciatore che verrà fuori, di grande prospettiva, ci sono calciatori da corsa in mediana, come Mandragora, Ndour e Richardson, manca però un regista di grande personalità ed è lì che investirei”.