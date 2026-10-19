Sabatini ironico: "Paterna era quello delle bussate di Rocchi. Qualcuno torni a bussare, il fallo su Gonçalves è netto"

A Pressing, programma di Italia 1, il giornalista Sandro Sabatini è tornato sul gol concesso al Como contro la Fiorentina dopo il netto fallo di Milla su Gonçalves e il mancato intervento del VAR.

Le parole di Sabatini

“Paterna (addetto al VAR, ndr) è quello delle bussate di Rocchi a Lissone, quindi cosa ne consegue? Che manca qualcuno che bussa in sala VAR in questi casi. Il fallo è nettissimo”.

Cosa successe?

Paterna è tra i nomi finiti al centro del polverone mediatico e giudiziario che ha coinvolto anche Gianluca Rocchi. Il designatore in passato avrebbe bussato alla porta del VAR per esortare gli addetti a prendere decisioni o intervenire.