La Fiorentina si assicura un promettente attaccante dalla Lazio. Rinforzerà l’Under 17 di Guberti

Per rinforzare l’attacco della Fiorentina Under 17 di mister Guberti la dirigenza viola ha prelevato il centravanti classe 2009 Leonardo Clarizia dalla Lazio.

12 gol in 20 gare lo scorso anno

Il giocatore è cresciuto nella Calcio Giovani Latina ed è passato alla Lazio nel 2019. Lo scorso anno per lui 12 gol in 20 gare in Under 16 e l’esordio in Under 17 con i biancocelesti. La Fiorentina ha battuto la concorrenza di altre società assicurandosi l’attaccante che ora sarà di scena al Viola Park.

Questo il post su Instagram del giovane calciatore