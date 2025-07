Elena Fabbri: "Pin aveva trovato un suo equilibrio, era appena tornato dalle vacanze... Non mi torna nulla del suo gesto"

La morte dell'ex viola Celeste Pin ha lasciato tanti interrogativi. E la prima moglie del compianto opinionista ne ha parlato in giornata, sollevando i propri dubbi: "Celeste teneva tanto alla sua immagine. Perché avrebbe dovuto fare questo gesto così eclatante?". Non riesce a spiegarselo Elena Fabbri, ex moglie e madre di due figli dell'ex calciatore. Assieme al figlio maggiore, Ionis, la donna ha affidato un mandato all'avvocato Mattia Alfano affinché solleciti la procura a compiere accertamenti sulle ultime ore di vita del 64enne.

“Saranno necessari accertamenti”

Domani, il pm Silvia Zannini dovrebbe disporre l'incarico per l'autopsia, "ma è necessario –premette il legale Alfano – che vengano compiuti accertamenti anche sul telefono per capire se, trattandosi di suicidio, ci sia stata un'istigazione".

“Era appena tornato dalle vacanze, non capisco…”

"Celeste ha convissuto tanti anni con la depressione, ma aveva trovato un suo equilibrio , aveva già superato il problema della separazione – dice ancora Elena Fabbri, riferendosi al secondo matrimonio – Viveva per i suoi tre figli in modo identico. Era appena tornato dalle vacanze, un gesto così deve essere scatenato da qualcosa. Non mi torna nulla".