La FIGC ha reso noto il calendario della nuova Serie A femminile, che si aprirà il 4 ottobre: ai microfoni dei canali ufficiali, anche il nuovo allenatore della Fiorentina Pablo Piñones-Arce ha commentato il cammino delle Viola, che esordiranno a Napoli.

“Prima di tutto pensiamo una partita alla volta. Il focus è e sarà sempre principalmente su noi stessi. Avremo sempre rispetto per i nostri avversari e prepareremo sempre la partita al meglio possibile, dando importanza non al nome degli avversari ma alla nostra preparazione. L’inizio della Serie A è ancora fra qualche settimana e prima dovremo focalizzarci su altre partite in arrivo, sul nostro sviluppo e sul migliorare giorno dopo giorno”.