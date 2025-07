Si è da poco tenuta la diretta di Fantacalcio per la presentazione del listone dei giocatori del gioco calcistico di fantasia più amato d'Italia. Presenti alla serata - condotta da Pierluigi Pardo - anche i giornalisti Riccardo Trevisani e Fabrizio Romano, che hanno commentato anche l'approdo di Dzeko alla Fiorentina.

La domanda che fa Pardo ai due giornalisti è: Qual è il ritorno (in Serie A) che vi intriga di più? Trevisani risponde a botta sicura: “Dzeko, perché l’idea di Pioli di metterlo in campo insieme a Gudmundsson e Kean mi intriga un sacco. Pioli al Milan, facendo giocare tanti giocatori offensivi contemporaneamente, ci ha vinto uno Scudetto: se riesce a farlo anche alla Fiorentina, la Viola ha un attacco non tanto peggiore delle altre”. Pardo è d’accordo: “Il bosniaco è anche un mio pallino, calciatore immenso”.

Fabrizio Romano poi ha aggiunto a margine: “Pioli è arrivato tardi a Firenze, ancora sono solo all’inizio. Manca ancora qualcosa a centrocampo, c’è ancora un po’ da fare: la società lavorerà ancora sul mercato”.