La Fiorentina scrive alla Lega Serie A: richiesti chiarimento sugli episodi arbitrali contro il Como

Non sarebbero ore tranquille in casa Fiorentina dopo la sconfitta contro il Como. I dirigenti viola sarebbero infatti piuttosto irritati per quanto successo ieri sul rettangolo verde di Campo di Marte.

Gli episodi

Sono stati due gli episodi che hanno destato maggiori sospetti e polemiche sulla bontà della gestione di gara. Prima il fallo non fischiato per il contrasto di Milla su Gonçalves prima del gol di Liberali, poi il lungo check al VAR per il fuorigioco di Pongracic (con fuorigioco semiautomatico non funzionante).

La lettera della Fiorentina

La società viola sarebbe particolarmente irritata dal fatto che, a diverse ore dalla fine del match ancora non sia arrivata una posizione chiara e ufficiale della Lega Serie A sugli episodi. La Fiorentina ha recapitato una lettera nella quale si richiedono chiarimenti e spiegazioni circa l'accaduto in campo, oltre alla posizione ufficiale del club gigliato. Lo riporta tuttomercatoweb.com

