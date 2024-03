La formazione ufficiale della Fiorentina: Italiano non vuole scherzi, in attacco ci sono i top. Niente riposo nemmeno per il capitano

Gara di ritorno degli ottavi di Conference League tra Fiorentina e Maccabi Haifa, con i viola che ripartono dal 4-3 di Budapest. Vincenzo Italiano, dalla tribuna per questo match (ci sarà il suo vice Niccolini a bordocampo), opera un turnover modestissimo, schierando in porta Terracciano e una linea difensiva composta da Faraoni sull'out di destra al posto di Kayode, Biraghi su quello di sinistra e la coppia di centrali con Ranieri e Martinez Quarta. In panchina c'è Comuzzo.

A centrocampo poi abbiamo Bonaventura insieme a Mandragora, Arthur ancora non sta al 100%, con Barak che agirà in posizione poco più avanzata. Beltran parte dalla panchina. In attacco non riposa nemmeno Belotti e dunque non c'è Nzola; ai lati del Gallo ci sono Gonzalez e Sottil. A seguire le formazioni ufficiali delle due squadre:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Ranieri, M. Quarta, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Gonzalez, Barak, Sottil; Belotti. All.: Niccolini.

MACCABI HAIFA (4-3-3): Keouf; Faingold, Simic, Seck, Goldberg; Sundgren, Mohamed, Cornud; Podgoreanu, Pierrot, Rafaelov. All. :Dego.