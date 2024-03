La Fiorentina stasera non può permettersi passi falsi: occorrerà concentrazione perché nel calcio non si sa mai, e per la prima volta mancherà lo squalificato Italiano in panchina. Non gli era mai successo in carriera. Anche questa sarà una prima volta e quindi attenzione in un Franchi blindato, per motivi di ordine pubblico. Che tristezza nel 2024 dover ancora assistere a cose del genere.

Almeno una finale

Poi, superato il turno (obbligatorio) la Fiorentina si rigetterà sul campionato ma la sensazione è che, anche quest’anno, le speranze saranno riposte sulle Coppe. Almeno una finale, questo l’obiettivo, per provare ad alzare poi un trofeo, che rimetterebbe dritta la barra di una stagione altalenante e poco convincente. Tutto bene fino a dicembre, poi da gennaio in poi qualcosa sembra essersi fermato. Brutti risultati, prestazioni a sprazzi, qualche calciatore sottotono e il clima, che sembrava idilliaco anche tra le varie componenti, sembra essersi piano piano sfilacciato.

Un tecnico in rampa di lancio se Italiano va via

Tanto che oggi si parla già del futuro, con o senza Italiano. Più facile la seconda opzione, con la Fiorentina che nel caso vorrebbe affidarsi ad un tecnico giovane e in rampa di lancio. Non un Sarri per intendersi. Più un Gilardino, o un Palladino, con il nome di Aquilani sempre sullo sfondo. Ma di questo si parlerà tra qualche settimana. Molto dipenderà anche dalle offerte che riceverà Italiano e da come questa stagione si concluderà. Il tempo per i processi non può essere adesso, c’è ancora tanto da giocarsi per fortuna.